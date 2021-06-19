مجلس الشارقة ينظم ورشة «الجودة في التصوير الرياضي»

في إطار جهود مجلس الشارقة الرياضي لتطوير المهارات الإعلامية وتوظيفها بالشكل الأمثل في المجال الرياضي، نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة تدريبية بعنوان «الجودة في التصوير الرياضي» وأقيمت الورشة في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الاثنين الماضي، وقدمها الإعلامي المختص محمد إبراهيم الحمادي، واستهدفت الورشة التدريبية الإعلاميين المعنيين بالأندية الرياضية والأندية التخصصية وشركات كرة القدم بالإمارة الباسمة.

حضر الورشة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي الذي أكد أن مجلس الشارقة الرياضي يولي هذا الجانب الاهتمام والرعاية المستمرة نظراً للدور الجوهري للإعلام في الارتقاء بالرياضة وتطورها، كما أكد على أهمية الصورة الرياضية وأثرها في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات، وفي تحفيز الجماهير على مساندة فرقها الرياضية بتعزيز حضورها في المدرجات والذي بدوره يسهم بشكل تلقائي وإيجابي في دعم صندوق الاستثمار بالأندية، وشدد على أهمية الأرشيف الإعلامي الخاص بالتصوير في الأندية وعلى أهمية التعاون والعمل المشترك في تغطية الأحداث الرياضية التي تستضيفها إمارة الشارقة مصورة كما هي في الواقع.

ثم بدأ محمد إبراهيم الورشة التدريبية وقدم عرضاً مميزاً عن خطوات وسبل التقاط الصورة الرياضية بأعلى جودة ونقاء، موضحاً الخطوات الفنية التفصيلية لذلك، كما عرض نماذج لصورٍ إيجابية وصور سلبية وناقش مع الحضور الجانب الإيجابي والسلبي فيها.

وفي ختام الورشة قدم المهندس عادل الحمادي الشكر والتقدير لجميع الحاضرين وأكد على ضرورة تبادل الخبرات بين المصورين وأهمية توظيف التصوير في الجانب السياحي وجمال الطبيعة أثناء تصوير الفعاليات الرياضية، كإظهار جمال مشهد شروق وغروب الشمس من البر والبحر، وإبراز تعايش الطيور والحيوانات البرية المحلية مع الطبيعة وصحراء الإمارات، نظراً للتصويب المستمر لعدسات الكاميرات باتجاه البر أو البحر أو الجو لبعض الأندية كنادي الشارقة للصقارين ونادي الشارقة لسباقات الهجن ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وغيرها.