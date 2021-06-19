شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 2075 متعافياً من «كورونا» و2109 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم وعزلهم، أعلنت 267,968 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة باستخدام أفضل التقنيات.

‌‎وأساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في كشف 2109 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

‌‎كما أعلنت وفاة 5 من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1752.

‌‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بالجميع، التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالإجراءات، ضماناً للصحة والسلامة.

‌‎كما أعلنت شفاء 2075 مصاباً، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى.