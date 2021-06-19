«زايد العليا»: إنجاز 2690 جلسة تأهيل على جهاز «لوكومات» في مختبر التأهيل الذكي

أبوظبي: ”الخليج 365”

أنجزت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم 2690 جلسة تأهيل تم تنفيذها على جهاز لوكومات في مختبر التأهيل الذكي، وهو واحد من أصل 11 جهازاً لمختلف الاستخدامات بالمؤسسة لعدد 115 من أصحاب الهمم منذ بدء تدشين المختبر مطلع العام 2018.

وقالت المؤسسة إنه تم تسجيل أعلى نسبة منتفعين في خدمات إدارة الرعاية الصحية خلال الربع الثاني من العام 2019 وصلت إلى 420 منتفعاً من أصحاب الهمم بنسبة 36% من العدد المعتاد عليه سنوياً، ليتجاوز عدد المنتفعين ما تحقق قبل تدشين المختبر وكان بين 308 إلى 320 مستفيداً، كما أسهم المختبر في ارتفاع نسبة تغطية الجلسات العلاجية الخاصة بالعلاج الوظيفي والطبيعي بنسبة 45%.

وأكدت حرصها على اتباع أفضل المعايير العالمية وتطبيق أكثر الممارسات فعالية والعمل نحو إيجاد مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطور التكنولوجي على مستوى العالم في مجالات الرعاية والتأهيل، وأنها أولت اهتماماً خاصاً بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تأهيل حالات أصحاب الهمم، وحرصت على تقديم أنواع مختلفة منها، لتتناسب وحالات أبنائها من تلك الفئات إدراكاً منها للدور الفعال والأساسي للعلاج.

جاء ذلك خلال ملتقى عن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية وخدمة أصحاب الهمم الذي نظمته المؤسسة افتراضياً عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد بالتعاون مع شركة هوكوما السويسرية المتخصصة والرائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الآلية «الروبوت» بمشاركة شركائها الاستراتيجيين من داخل الدولة ومن المملكة العربية السعودية وسويسرا.

وأكد الملتقى الحاجة إلى تكثيف الجهود لعمل أبحاث لتأكيد فعالية أجهزة الروبوتات والتكنولوجيا المتطورة في تأهيل أصحاب الهمم، وأهمية تدريب الكوادر الطبية على استخدام الأجهزة الذكية في العلاج التأهيلي لأصحاب الهمم.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن موضوع تطبيقات التكنولوجيا المتطورة في مجال الرعاية الصحية وخدمة أصحاب الهمم، هو من الموضوعات الهامة التي اهتمت بها المؤسسة لأن هذه التقنية في مجال «إعادة التأهيل» تزيد من قدرة المعالجين على تقديم خدمة العلاج بكثافة أكبر وجهد أقل، بالإضافة إلى تقديمها علاجاً مكثفاً في قالبٍ محفزٍ للمريض ومشجع على الحركة والأداء من خلال ألعاب تفاعلية وألعاب الواقع الافتراضي التي تجذب المرضى خاصة الأطفال منهم، مما يزيد من تجاوبهم مع العلاج، الأمر الذي يضمن لهم حياة أكثر فاعلية ومشاركة.

وأضاف خلال أعمال الملتقى أن المؤسسة بادرت بتدشين المختبر الروبوتي الأول المتكامل بالشرق الأوسط للعلاج، لتكون من الأوائل الذين نجحوا في استخدام التكنولوجيا الحديثة والروبوتات لتسهيل دمج أصحاب الهمم في مجتمعهم، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هوكوما السويسرية لاعتماد المختبر كمركز مرجعي وحيد لها في منطقة الشرق الأوسط في مجال خدمات التأهيل العلاجي المستخدمة للأجهزة الحديثة في برامج التأهيل.

من جانبها أكدت أمينة اليافعي رئيس قسم الرعاية الصحية بإدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة في أبوظبي أن مختبر التأهيل الذكي الروبوتي بالمؤسسة أسهم في رفع مؤشر المنتفعين من الخدمات العلاجية ومؤشر تغطية الجلسات العلاجية، حيث إنه كان في السابق إجمالي الجلسات المستهدف من 6 معالجين 42 جلسة في اليوم، بينما آلية تشغيل المختبر الذي يحتوي على 11 جهازاً مدعماً بألعاب الواقع الافتراضي وبإدارة 6 معالجين مدربين ومعتمدين من الجهات المختصة بأجهزة المختبر الروبوتي رفعت مستهدف الجلسات إلى 77 جلسة يومياً فقط في المختبر الروبوتي، إضافة إلى الجلسات الفردية لمختلف الخدمات العلاجية.

وأضافت بورقة العمل التي تم عرضها أن مختبر التأهيل الذكي أثر إيجابياً في توفير مساحات ومرافق إضافية لاستخدامات أخرى باستيعاب ثماني حالات إضافية عن السابق، وجرى دعم المعالجين المعتمدين في المختبر الروبوتي لحصولهم على شهادات كمدربين معتمدين في الشرق الأوسط والمحافظة على مهاراتهم المهنية بالمحافظة على توازن تقديم الجلسات في المختبر والجلسات الفردية.

وجرى خلال أعمال الملتقى عقد جلستي عمل شهدتا طرح مجموعة من أوراق العمل والتجارب، خلال الأولى عرضت ورقة عمل من ماركو بورنيك شركة هوكوما السويسرية عن الحل الشامل، وورقة عن احتياجات التكنولوجيا المتقدمة أثناء الجائحة قدمتها الدكتورة سونيتا ميسور من كلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية، ومحاضرة من الدكتور أحمد زهران بمدينة سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية من المملكة العربية السعودية عن استخدام التكنولوجيا في إعادة التأهيل نموذج المستخدم في المدينة، وأخرى مقدمة من مستشفى الريم.

وفي جلسة العمل الثانية جرى طرح ورقة عمل من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن فعالية إعادة التأهيل بمساعدة الروبوت، وورقة أخرى عن استخدام الروبوت في إعادة التأهيل لمستشفى الريم، وورقة أخيرة عن إعادة التأهيل باستخدام الروبوت من أمانة للرعاية الصحية.