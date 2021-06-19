شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يوجه بتنفيذ مسار للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، السبت، بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً، وذلك من أجل توفير كل البدائل ليكون المجتمع الإماراتي صحياً ولنحافظ على البيئة المستدامة.

وقال سموه عبر «تزيتر»: «وجهت بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم..لدينا خطة ستضيف 276 كيلومتراً ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026.. نوفر كل البدائل ليكون مجتمعنا صحياً ولنحافظ على بيئتنا مستدامة».

