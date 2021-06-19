الاقتصاد

أسعار الحديد اليوم.. 14200-14600 جنيها للطن من المصنع

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 19-6-2021، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. 

 

واستقرت أسعار الاسمنت الأسود بين 675-800 جنيها للطن سعر مصنع وتراوحت الأسعار  للمستهلك بين 750-850  جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650  جنيها للطن، 

 

وسجلت أسعار الحديد  14200 - 14600 جنيها تسليم  المصنع، بالإضافة 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة،  سعر المستهلك يتراوح  بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

وتراوحت تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، و  وتراوح سعر الجبس بين 550-650  جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار  الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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