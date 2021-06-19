شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. 14200-14600 جنيها للطن من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 19-6-2021، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

واستقرت أسعار الاسمنت الأسود بين 675-800 جنيها للطن سعر مصنع وتراوحت الأسعار للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الاسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن،

وسجلت أسعار الحديد 14200 - 14600 جنيها تسليم المصنع، بالإضافة 14٪ قيمة ضريبة القيمة المضافة، سعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وتراوحت تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع،وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، و وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700.جنيها للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان، و سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.