شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عيسى عضو شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن اليوم السبت 19-6-2021 مستقرة نسبيا، و سجل الكيلو في المزرعة "دواجن بيضاء"، 27 جنيها للكيلو فيما سجلت أسعار المستهلك 29-32 جنيها للكيلو.

وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، أن أسعارالبيض الأبيض عند 37 جنيها في المزرعة، ويتراوح السعر للمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، مشيرا إلى أن أسعار البيض تشهد ارتفاعا نسبيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤثر على جودة البيض.

وكانت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أكدت على استقرار أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، وأن القطاع نجح في تحقيق طفرة إنتاجية ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.