شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 7 جنيهات بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ765 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع اليوم السبت، هبوط بقيمة 7 جنيهات، وذلك وفق سعر إغلاق السوق العالمى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث تراجعت الأونصة لمستويات 1764 دولار للأونصة.

ويسجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 765 جنيها مقابل 772 جنيها، في حين سجل عيار 18 سعر 655.75 جنيه، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 874.25 جنيه، والجنيه الذهب بـ6120 جنيها وأونصة الذهب بـ 1764 دولارا.

وكان السبب الرئيسي في هبوط الذهب، هو إشارات البنك الفدرالي الأمريكي، أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر، وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.9% إلى 2543.61 دولار للأونصة لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ أواخر مارس آذار عقب انخفاض حاد سجله أمس الخميس.