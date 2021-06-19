شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-6-2021، أمام الجنيه المصرى، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف اليورو مسجلا 18.45 للشراء، 18.69 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى عند 18.45 للشراء، 18.69 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند سعر 21.50 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 48.93 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.