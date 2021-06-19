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شكرا لقرائتكم خبر عن بِدء اختبارات الدفعة الثانية لبرنامج القيادات البترولية الشابة والمتوسطة..صور والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت المرحلة باختبار ما يقرب من 80 متقدماً للبرنامج بمقر لجنة الاختبار بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، وقد تم تصميم الاختبار من خلال نظام الكترونى مميكن بالكامل بدون أى تدخل بشرى ، والبرنامج تم تصميمه من خلال إحدى الشركات المتخصصة فى مجال قياس القدرات الإدراكية واللغوية وتحليل الشخصية.
وحرصت وزارة البترول وفريق عمل البرنامج على توفير عدد من اللجان المجهزة فى خمس محافظات "أسيوط، السويس، الإسكندرية، القاهرة ، بورسعيد" تيسيراً على المتقدمين وحفاظاً على سلامتهم، التزاماً بالقواعد والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى الذى تحرص عليه الوزارة فى كافة مواقع العمل والإنتاج فى ظل انتشار جائحة كورونا، كما تم توفير البنية التكنولوجية اللازمة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلى بالإضافة إلى إعداد فريق عمل مدرب لتفادي أية مشكلات وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الاختبارات.
تطبيق الإجراءات الاحترازية
برنامج البترول لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة
اختبارات القيادات الشابه والمتوسطة بأسيوط للبترول
بدء اختبارات القيادات الشابة والمتوسطة