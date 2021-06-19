شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال 10 سنوات والتي شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصلت القيمة الإجمالية لتلك المتحصلات إلى 648.4 مليار دولار ويعرض ”الخليج 365” تطور متحصلات النقد الأجنبي خلال السنوات العشر وفقا لما يلى: سجلت متحصلات النقد الأجنبي 57.4 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011 61.7 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي خلال عام 2011/2012 64.2 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2012/2013 انخفضت متحصلات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2013/2014 لـ59.2 مليار دولار ارتفعت متحصلات النقد الأجنبي مرة أخرى العام المالي 2014/2015 لتسجل 60.7 مليار دولار 51.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2015/2016 60.8 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2016/2017 75.5 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2017/2018 80.2 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2018/2019 77.3 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2019/2020