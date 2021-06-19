الاقتصاد

تعرف على تطور متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال 10 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متحصلات مصر من العملة الصعبة خلال 10 سنوات والتي شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصلت القيمة الإجمالية لتلك المتحصلات إلى 648.4 مليار دولار

 

ويعرض ”الخليج 365” تطور متحصلات النقد الأجنبي خلال السنوات العشر وفقا لما يلى:

 

سجلت متحصلات النقد الأجنبي 57.4 مليار دولار خلال العام المالى 2010/2011

61.7 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي خلال عام 2011/2012

64.2 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2012/2013

انخفضت متحصلات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2013/2014 لـ59.2 مليار دولار

ارتفعت متحصلات النقد الأجنبي مرة أخرى العام المالي 2014/2015 لتسجل 60.7 مليار دولار

51.6 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2015/2016

60.8 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2016/2017

75.5 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2017/2018

80.2 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي عام 2018/2019

77.3 مليار دولار متحصلات النقد الأجنبي خلال العام المالي 2019/2020

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا