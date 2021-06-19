شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع أبرزها عمومية "راية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، انعقاد جمعيات عامة عادية وغير عادية لـ7 شركات خلال الأسبوع الجارى وأبرزها راية القابضة للاستثمارات المالية، الأهلى للتنمية والاستثمار، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، كما يتم توزيع الكوبون رقم 13 بشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بواقع 0.0112 جنيه للسهم الواحد، بالإضافة إلى نظر دعوى شركة الأهرام للطباعة والتغليف ضد نسيم عرفات.

تبدأ أحداث البورصة اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب، وذلك للنظر في انتخاب مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه، وفى اليوم التالى تعقد الجمعية العامة العادية لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية خلال الربع الأول من العام الجارى.

كما تناقش عمومية "راية"، توزيع أرباح من عدمه على المساهمين والعاملين عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، بعد اقتراح مجلس الإدارة إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن الأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الجارى، بواقع كوبون نقدي 0.045 جنيه للسهم الواحد، وفي نفس اليوم يتم توزيع الكوبون رقم 13 بشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك بواقع 0.0112 جنيه للسهم الواحد.

وتعقد يوم الاثنين الموافق 21 يونيو، الجمعية العامة العادية لشركة صناديق المؤشرات للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2020 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس الفترة، والنظر في اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وإخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2021، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

كما تعقد الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الملاحية والبترولية "ماريدايف"، لمناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد منتخب لدورة قادمة بنظام التصويت التراكمى، واعتماد القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2020، فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة تخفيض رأسمال الشركة المرخص من مليار دولار إلى 940.5 مليون دولار، طبقاً لقواعد القيد والشطب، فيما المحكمة الدعوى المقامة من شركة الأهرام للطباعة والتغليف، رقم 39212 لسنة 75 ق، والمرفوعة ضد نسيم محيى الدين عرفات.

وتعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو، الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري للنظر في الموافقة على الفرصة الاستثمارية المتاحة للشركة، والسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه.

وفي اليوم التالى تناقش عمومية شركة الأهلى للتنمية والاستثمار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2020 وكذلك تقرير الحوكمة عن نفس الفترة، والنظر فى تعيين مراقب الحسابات بالشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2021، والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بإبرام عقود المعاوضة مع أعضاء مجلس الإدارة الطبيعيين أو الاعتباريين، والترخيص للمجلس بالبرع فى حدود 150 ألف جنيه، فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل المادة 4 من النظام الأساسى للشركة.

ويختتم الأسبوع بعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى.