شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تخطط لإطلاق أكبر طائرة من طراز "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بوينج" الأمريكية أنها تستعد لإطلاق أكبر طائرة لديها من طراز "737 ماكس" لأول مرة منذ أزمة هذا النوع من الطائرات.



وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" أن شركة "بوينج" ستطلق أولى رحلاتها من هذا الطراز يوم الجمعة بعد وقف تحليقه منذ أكثر من عامين.



وأشارت الشركة إلى أن الطائرة التي سيتم إطلاقها من وحدات "ماكس 10" التي تعد من موديلات "737 ماكس"، وذلك بعد سماح سلطات الطيران الفيدرالي في أمريكا بعودتها للتحليق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



ومع ذلك، من غير المتوقع عودة تحليق هذا الطراز من الطائرات في الخدمة التجارية رسميا قبل عام 2023.



تجدر الإشارة إلى أن سلطات الطيران المدني حول العالم قررت وقف تحليق طائرات "737 ماكس" بداية من مارس/آذار عام 2019 بعد سقوط طائرة إثيوبية عقب أقل من 6 أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز، وكشفت التحقيقات عن وجود خلل في برمجياتها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 237.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 239.3 دولار وأقل سعر عند 235.8 دولار.