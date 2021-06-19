شكرا لقرائتكم خبر عن رفع متوقع للفائدة الأمريكية 50 % في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عدل بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لتوقيت رفع معدل الفائدة الأمريكية بعد اجتماع السياسة النقدية، لكنه لا يزال يرى احتمالية لعدم زيادتها في عام 2023.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي عبر مذكرة بحثية، إنه عدل توقعاته لتوقيت أول عملية رفع لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى الربع الثالث من عام 2023، مقابل التقديرات السابقة عند الربع الأول من عام 2024.

وجاء تعديل توقعات «جولدمان ساكس» بعد ساعات من تقرير السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أن 11 من إجمالي 18 عضواً يتوقعون رفع معدل الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بعدم توقع أي عملية رفع في تقديرات مارس.

لكن البنك الاستثماري يرى أن احتمالات قيام الفيدرالي برفع الفائدة في نهاية عام 2023 تتجاوز قليلاً مستوى 50 %، بسبب أن هذه التوقعات قد تخرج عن المسار بسهولة في حال تباطؤ التضخم لأقل من المتوقع أو هدوء وتيرة النمو مع انتهاء الدعم المالي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع توقعاته للتضخم هذا العام إلى 3.4 % من 2.4 % سابقاً، كما زاد تقديراته للنمو الاقتصادي إلى 7 % مقارنة بالتوقعات الصادرة في مارس عند 6.5 %.