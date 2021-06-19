شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» ترفع مستوى الخدمات المصرفية للحسابات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البنك المركزي السعودي «ساما»، على اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة، عبر البوابة الإلكترونية «حساب»، وذلك تحقيقا لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لرفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح البنك المركزي السعودي، أن الخطوة أعلاه تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

من جانب آخر، توّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي «قلوبال كابيتال» لجوائز السندات للعام 2021م بوصفه أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط، «وأفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة».

ويأتي هذا التتويج للمرة الثانية على التوالي، حيث حصد المركز الجائزتين في العام الماضي 2020م, ليكون هذا التتويج المتتالي نظير أدائه خلال هذه الفترة، وتحمله مستويات غير مسبوقة من تقلبات السوق والسلع، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تداعيات جائحة كورونا، وقدرة المركز على سرعة الاستجابة لتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي، واتخاذ قرارات في ظل أوضاع غير مستقرة، والدعم الذي يحظى به المركز من قبل وزارة المالية في ظل السياسات المالية التي تسهم في تعزيز استقرار الوضع المالي والاقتصادي للمملكة.

ويثبت حصول المركز على هذه الجوائز الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين السعودي، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، والنظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في المملكة، ما يعزز الإقبال المحلي والدولي على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات ووصولها إلى مختلف أسواق الدين العالمية.

يذكر أن جوائز «قلوبال كابيتال» لجوائز السندات تكرم إنجازات الحكومات والشركات على مختلف أحجامها، ضمن مجال التمويل السـيادي والإقليمي والخدمات المصرفية وصناديق التحوّط وإدارة الثروات والأصول، والأصول العقارية، إلى جانب مجالات أخرى ضمن قطاع الخدمات المالية، كما تسلط الضوء على أبرز الابتكارات والإنجازات ضمن قطاع الخدمات المالية عالمياً.