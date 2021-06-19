شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النحاس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الجمعة، بعدما سجلت أكبر وتيرة هبوط يومية منذ بداية العام الجاري أمس الأول الخميس، لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في 15 شهرًا.

وتزامن مع هبوط الذهب ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهرين عقب تصريحات الفيدرالي، إذ يعتزم رفع الفائدة مرتين قبل نهاية 2023، بعدما أعلن في مارس أنه يستبعد بدء رفعها قبل 2024.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.5% عند 1783.30 دولار للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% إلى 1784.81 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 1.2% عند 26.18 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.5% مسجلا 1071.81 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم الفوري 1.4% عند 2547 دولارًا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% مسجلا 92.048 نقطة.

من جانب آخر انخفضت العقود الآجلة للنحاس المتداولة في لندن خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس 2020، عندما دمرت جائحة «كورونا» الطلب على المعدن.

وتراجعت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر المتداولة في بورصة لندن للمعادن خلال تداولات الجمعة بنسبة 0.6% إلى 9258 دولارًا للطن، لتعزز خسائرها هذا الأسبوع إلى 7.5%، متجهة نحو تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية في 13 شهرًا.