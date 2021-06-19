شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أسهم شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال بـ73.9 مليار جنيه خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أبريل الماضي، وبلغت 250 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 14.9 مليار جنيه، مقارنة بـ54 موافقة خلال شهر أبريل من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 6.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 363%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 143.2%.

ووزعت الموافقات بين 156 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2021 مقابل 22 موافقة بقيمة 893.3 مليون جنيه خلال شهر أبريل لعام 2020 بنسبة نمو 609.1% فى عدد الموافقات، و552.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 94 موافقة بقيمة 9.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2021 مقارنة مع 31 موافقة بقيمة 5.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2020 بنسبة نمو 203.2% فى عدد الموافقات ونمو بنسبة 79.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى أبريل عام 2021 بلغت 1061 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 73.9 مليار جنيه، مقارنة بـ979 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 48.6 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 8.4%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 52.1%.

ووزعت الموافقات بين 635 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل لعام 2021 مقابل 636 موافقة، بقيمة 22.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2020 بنسبة انخفاض 0.2% في عدد الموافقات، و25.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 422 موافقة بقيمة 53.8 مليار جنيه مقارنة مع 340 موافقة بقيمة 23.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 24.1% في عدد الموافقات و133.1% بقيمة التأسيس.