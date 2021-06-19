تعرف على اقتصاد مصر فى 10 نقاط

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القاهرة - سامية سيد - استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020-2021 ، على الرغم من جائحة كورونا لببلغ نحو2.9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1,9%، مقارنة بـ 5.4% في التسعة شهور لعام 2019-2020. ، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت مصر باجرائها عام 2016، بدعم من التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح مصر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد المصرى .

1- تراجع معدل التضخم ليسجل 4.9% بشهر مايو 2021 مقابل 5% في نفس الشهر من العام الماضى

2- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 6.4 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي

3- سجل معدل النمو 5.5% خلال شهر يناير الماضي

4- تراجع العجز الكلى إلى 7.7% في السنة المالية الحالية

5- انخفض معدلات البطالة إلى أقل من 8%

6- انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلى عام 2019-2020.

7- تعافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من 2020-2021 ليسجل صافي حجم التدفقات حوالي 3.4 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار خلال النصف السابق.

8- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل 15,5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بفترة يناير / يوليو 2020

9- ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي لتصل إلى 40,3 مليار دولار في شهر أبريل 2021

10- اتفاع مؤشر الإنتاج لشهر فبراير 2021 لأهم الأنشطة الاقتصادية ليرتفع إجمالي مؤشر الإنتاج ليبلغ 103,48% في فبراير 2021 مقارنة بنحو 101,04% في شهر يناير 2021