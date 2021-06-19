شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً رغم التحقيقات بشأن حوادث سيارات في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من الإعلان عن فتح تحقيقات في الولايات المتحدة تتعلق بحوادث سيارات "تسلا".



وكشفت وكالة سلامة المرور على الطرق العامة في أمريكا عن فتح 30 تحقيقا حول حوادث سيارات "تسلا" والتي نتج عنها وفاة 10 أشخاص منذ عام 2016.



وتسعى الوكالة الحكومية الأمريكية لمعرفة أسباب الحوادث وعلاقة خاصية القيادة الآلية في سيارات "تسلا" بهذه الوفيات.



يأتي ذلك في ظل عمل "تسلا" على تطوير وتحسين خاصية القيادة الآلية في سياراتها، وفقا ما ذكرت مصادر لوكالة "رويترز".



وتجدر الإشارة إلى أن شركة "تسلا" أعلنت في مايو/أيار الماضي البدء في استخدام كاميرات فوق مرايا الرؤية الخلفية في سيارات "موديل 3" و"موديل واي" من أجل التأكد من مدى تنبه قائدي هذه المركبات للطرق أثناء الاستعانة ببرنامج القيادة الآلية من عدمه.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 623.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 628.3 دولار وأقل سعر عند 611.8 دولار.