شكرا لقرائتكم خبر عن "موديرنا" تنوي زيادة عدد موظفيها في "ماساتشوستس" هذا العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية بأنها تنوي زيادة عدد الموظفين في "ماساتشوستس" من أجل تحسين جودة الخدمات وأنشطة التصنيع.



وأوضحت "موديرنا" أنها ستزيد عدد موظفيها في "ماساتشوستس" بنحو 155 موظفا على الأقل خلال العام الجاري.



وأضافت أنها عززت حجم قوتها العاملة في ولاية ماساتشوستس إلى الضعف تقريبا في عام 2020 ليصل عددهم إلى نحو 1500 موظفا بدلا من حوالي 850 موظفا.



وتواصل شركة التكنولوجيا الحيوية التوسع في خدماتها وأنشطتها الصناعية بمدن الولاية حيث وسعت مساحة الإنتاج والمختبرات إلى 650 ألف قدم مربع من 300 ألفا في مدينة "نوروود" على وجه الخصوص الأمر الذي سيسهم في زيادة وتيرة إنتاج لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن "موديرنا" كانت قد تعهدت بزيادة القدرات الإنتاجية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى 3 مليارات جرعة في عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "موديرنا" بنسبة 1.6% وأغلق جلسة الجمعة عند 199.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 204.8 دولار وأقل سعر عند 194.5 دولار.