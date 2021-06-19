شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "باي بال" يرتفع إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الدفع الإلكتروني "باي بال هولدينج" خلال تداولات اليوم مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط الماضي.



يأتي ذلك بعد توجيه "باي بال" إخطار إلى التجار المتعاملين معها في الولايات المتحدة بأنها تنوي زيادة بعض منتجاتها الجديدة.



وأضافت الشركة الأمريكية في بيان رسمي أنها تنوي فرض رسوم بنسبة 3.49% من قية كل صفقة بيع وشراء تتم عن طريق خدماتها بجانب فرض رسوم قدرها 49 سنتا على التجار الذين يستخدمون خدماتها.



وأشارت إلى أن تجار التجزئة في أمريكا سيتعين عليهم دفع المزيد من الرسوم حال استخدام منتج يتيح للمستهلك تقسيم مشترياتهم إلى 4 أقساط.



وأوضحت "باي بال" أيضا أنها تجري المزيد من التعديلات في خطط الأسعار بالسوق الأمريكي من أجل الحصول على القيمة والرسوم العادلة للخدمات والمنتجات التي تتاح عن طريق منصاتها مشيرة إلى أن هذه التغييرات سيبدأ العمل بها في الثاني من أغسطس/آب القادم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "باي بال" بنسبة 1.9% إلى 283.3 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 286.3 دولار وأقل سعر عند 274.8 دولار.