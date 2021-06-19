شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يهبط بأكثر من 500 نقطة مسجلاً خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل القلق في الأسواق عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي.



وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



جاء ذلك في ظل التعافي الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم في الآونة الأخيرة مما دفع الفيدرالي لرفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في عام 2021 من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 6.5%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% أو ما يعادل 60 سنتا وأغلق عند 71.64 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 70.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% أو ما يعادل 43 سنتا وأغلق عند 73.51 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ سعر عند 73.7 دولارا وأقل سعر عند 72.1 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6% ما يعادل 533 نقطة إلى 33290 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.5%، وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغ أعلى مستوى عند 33622 نقطة وأقل مستوى عند 33271 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% ما يعادل 130 نقطة إلى 14030 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 14129 نقطة وأقل مستوى عند 14009 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% ما يعادل 55 نقطة إلى 4166 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 4204 نقاط وأقل مستوى عند 4164 نقطة.