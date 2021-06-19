شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تقفز بأكثر من 5% بعد 7 جلسات من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة بعد 7 جلسات متوالية من الخسائر نتيجة قوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة توقعات تحسن الطقس في أمريكا الشمالية.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن أن هناك تحسنا في الفترة المقبلة خاصة في ولايات الغرب والوسط الأمريكية التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالصويا والذرة.



ومن شأن توقعات تحسن الطقس في أمريكا وتساقط الأمطار في وقت لاحق هذا الشهر أن تضغط على أسعار السلع الزراعية نتيجة مساهمة هذا الطقس في وفرة المعروض من تلك السلع.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد أوضحت في تقرير صادر الإثنين الماضي عن أنها صنفت 68% من محصول الذرة في البلاد عند مستوى جيد إلى ممتاز بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالأسبوع السابق، في حين صنفت 62% من محصول الصويا عند مستوى جيد إلى ممتاز بانخفاض قدره 5 نقاط.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 5.1% وأغلقت عند 13.96 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 14.08 دولار وأقل سعر عند 13.30 دولار.