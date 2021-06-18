شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بدعم من توقعات بنمو الإنتاج الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة، ماحية خسائر تكبدتها في وقت سابق ومسجلة رابع مكسب أسبوعي بعد أن قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نموا محدودا لإنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.

قالت مصادر في أوبك إن مسؤولين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول حصلوا من خبراء بالقطاع على توقعات الإنتاج الأمريكي. ويمنح هذا المنظمة المزيد من القدرة على إدارة السوق قبل زيادة قوية محتملة لإنتاج الخام الصخري في 2022.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا بما يعادل 0.6 بالمائة إلى 73.51 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 71.64 دولار للبرميل. وسجل الخامان القياسيان مكسبا أسبوعيا بنحو واحد بالمائة.

ويوم الأربعاء، سجل برنت أعلى سعر تسوية منذ أبريل 2019 وحقق خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عند التسوية. وكانت أسعار النفط قد تراجعت أمس الخميس بضغط من قوة الدولار مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ودفع ارتفاع أسعار النفط بعض شركات الطاقة الأمريكية إلى العودة لرفع نشاط الحفر. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، زاد ثمانية هذا الأسبوع إلى 373، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.