شكرا لقرائتكم خبر عن 884.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصل مؤشر سوق دبي المالي مسلسل الصعود للأسبوع السابع على التوالي بنسبة 0.7%، مدعوماً بأسهم البنوك والعقار والاستثمار، بينما أنهى سوق أبوظبي سلسلة المكاسب بعد تعرضه لعمليات جني أرباح على بعض الأسهم وتراجع بنسبة 1.03%.

وأظهرت بيانات الأسواق الأسبوعية استمرار ضخ الأجانب (غير العرب) مزيداً من الاستثمارات على وقع الأسعار الجاذبة للعديد من الأسهم، لاسيما القيادية منها، وضخوا في 5 جلسات 884.4 مليون درهم محصلة شراء، كانت الحصة الأكثر منها في سوق أبوظبي ب847.3 مليون درهم بينما بلغ صافي استثماراتهم في دبي 37.13 مليون درهم كمحصلة شرائية.

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 9.6 مليار درهم منها 8.5 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.092 مليار درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 2.2 مليار سهم، توزعت بواقع 1.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و648.9 مليون سهم في سوق دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 36.7 ألف صفقة.

سوق دبي

حافظ مؤشر سوق دبي المالي على مسيرته الخضراء بنسبة أسبوعية بلغت 0.7% عند مستوى 2862.6 نقطة مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار رغم تراجع النقل.

وارتفع قطاع البنوك 0.86% بفعل مكاسب «الإمارات دبي الوطني» 2.19% رغم نزول «دبي الإسلامي» 1.59%.

وزاد قطاع العقار 0.8% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.2% و«إعمار مولز» 1.5% و«إعمار للتطوير» 2.38% مقابل تراجع «الاتحاد العقارية» 2.18% و«داماك» 1.5% و«ديار» 2%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.9% مع صعود «دبي المالي» 3.48% و«دبي للاستثمار» 4.2% و«شعاع كابيتال» 4.9%.

وعلى العكس، تراجع قطاع النقل 1.5% متأثراً بتراجع «أرامكس» 4.39% و«الخليج للملاحة» 3.12% رغم ارتفاع «العربية للطيران» 2.2%.

سوق أبوظبي

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.03% عند مستوى 6646.8 نقطة متأثراً بانخفاض أسهم شركات البنوك والاستثمار والطاقة والسلع والخدمات.

وتراجع قطاع البنوك 2.43% بعد تراجع «أبوظبي الأول» 2.24% و«أبوظبي التجاري» 7.63% مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.36%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.9% متأثراً بهبوط «العالمية القابضة» 1.13% رغم ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.16% و«إشراق» 3%.

وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة 0.1% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.63% رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«طاقة» 1.4%.

وارتفع قطاع العقار 0.27% مستفيداً من استمرار مكاسب «رأس الخيمة العقارية» 10.19% رغم نزول «الدار» 0.26%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.64% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تزعم القائمة «العالمية القابضة» من خلال استقطابه 2.2 مليار درهم مغلقاً عند 96.3 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» باستقطابه 1.6 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 6.9 درهم، ثم «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 1.4 مليار درهم، وأقفل عند 16.56 درهم، بينما استقطب «الدار» 1.3 مليار درهم مغلقاً عند 3.8 درهم.

وفي سوق دبي، تركزت التداولات على «إعمار العقارية» بقيمة 284.5 مليون درهم مغلقاً عند 4.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» الذي اجتذب 154.14 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 4.94 درهم، ثم «دبي المالي» باستحواذه على 110.8 مليون درهم من إجمالي التداولات ليغلق عند 1.19 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» باستقطابه 106.3 مليون درهم وأقفل عند 14 درهماً.

الارتفاعات والانخفاضات

وتصدر قائمة الارتفاعات الأسبوعية في سوق أبوظبي سهم «ميثاق للتأمين التكافلي» وبنسبة 25% مغلقاً عند درهم واحد، تلاه «أبوظبي لبناء السفن» بارتفاعه 17.9% ليغلق عند مستوى 3.03 درهم، ثم «الإمارات للتأمين» بصعوده 14.96% وإغلاقه عند 7.99 درهم.

وفي المقابل، سجل «أسمنت الخليج» التراجع الأكثر بنسبة 11% مغلقاً عند 0.8 درهم، تلاه «رأس الخيمة للأسمنت» بنزوله 7.88% وإغلاقه عند 0.93 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بهبوطه 7.63% وإغلاقه عند 6.9 درهم. وكان أكبر الرابحين في سوق دبي خلال أسبوع «الاستشارات المالية الدولية» وبنسبة 19.46% مغلقاً عند 1.78 درهم، تلاه «بنك المشرق» الذي صعد 11.6% عند مستوى 67 درهماً، بينما جاء ثالثاً من حيث الارتفاع «دبي للمرطبات» بنسبة 8.57% ليغلق عند 19 درهماً.

وعلى العكس، كان التراجع الأكثر ل«بي إتش مباشر» بنسبة 9.7% مغلقاً عند 0.269 درهم، تلاه «الإمارات للمرطبات» وهبط 7.6% ليغلق عند 5.82 درهم، ثم «تكافل الإمارات» بنزوله 7.4% وإغلاقه عند 1.5 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق دبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 51.26 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و37.13 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.2 مليون درهم محصلة بيع العرب و83.17 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 851 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.6 مليون درهم محصلة شراء العرب و847.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 851 مليون درهم محصلة بيع منها 136.36 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و714.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 91.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.68 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و89 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 91.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 2.68 مليون درهم محصلة بيع في دبي و89 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.