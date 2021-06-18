شكرا لقرائتكم خبر عن دبي رابع أفضل مدينة ذكية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّت دبي في المركز الرابع عالمياً في قائمة أفضل 10 مدن ذكية، والتي أعدتها مجلة «بزنس تشيف» الأمريكية المتخصصة في عالم الأعمال. وقالت المجلة إن المدن الذكية تستخدم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز ممارسات التنمية الأكثر ذكاءً واستدامة، مثل شبكات النقل وإمدادات المياه والتدفئة، فضلاً عن زيادة المساحات الخضراء الأكثر أماناً.

وتفوّقت دبي في التصنيف على مدن عالمية مثل لندن وهونج كونج وبوسطن وشيكاغو وبرشلونة.

وأوضحت «بزنس تشيف» أن دبي مرت مؤخراً بخطة مدتها سبع سنوات لتحويل جميع الخدمات الحكومية والاقتصادية إلى خدمات رقمية، بما في ذلك الاتصالات والتخطيط الحضري والنقل وغيرها الكثير. وأصبحت معظم هذه الخدمات الآن رقمية ومتاحة للمواطنين من خلال تطبيق «Dubai Now» أو «دبي الآن» بالعربية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل، حيث ساهم بشكل كبير في تقليل حوادث التصادم المرورية المرتبطة بالإرهاق. كما تبنت شرطة دبي الأتمتة، حيث هنالك ثلاثة مراكز شرطة ذكية في الإمارة.