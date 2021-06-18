شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تستقطب 1.2 تريليون دولار في 12 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الجمعة بعد أن قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن التضخم أقوى من المتوقع وإن الأمر سيستغرق المركزي عدة اجتماعات ليحدد الكيفية التي سيقلص بها حزم التحفيز.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 200.7 نقطة، أو ما يعادل 0.59 بالمئة عند الفتح إلى 33622.7 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 17.1 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 4204.78 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 64.4 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 14096.929 نقطة.

دفع الاقتناع بقوة الانتعاش الاقتصادي المستثمرين للإقبال على أسهم التكنولوجيا الأمريكية الخميس، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر ناسداك، غير أن تبعات تصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي أثرت في المؤشر ستاندرد آند بورز.

وسجل داو رابع خسارة عند الإغلاق على التوالي، إذ لا يزال المستثمرون يعكفون على تقييم رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي التي جاءت متشددة بخلاف التوقعات فيما يتعلق بالسياسة النقدية من اليوم السابق، والتي شملت توقع أول رفع لأسعار الفائدة في مرحلة ما بعد الجائحة في 2023.

وأشار مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية مع تعافي الاقتصاد الأمريكي سريعاً من الجائحة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي النمو إلى 7% هذا العام. ومع الحرص على عدم التسبب في إخراج الانتعاش عن مساره - مع عدم وجود نهاية قريبة لإجراءات السياسة الداعمة مثل شراء السندات - فإن التلميح لرفع سعر الفائدة يسلط الضوء على المخاوف بشأن التضخم.

ولفترة وجيزة خلال الجلسة، تقدم ناسداك لما يبعد 16 نقطة فحسب عن أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في 29 إبريل/ نيسان، وذلك قبل التراجع قليلاً.

الأسهم الأوروبية

ضغطت شركات التعدين على الأسهم الأوروبية الجمعة، لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية؛ إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.

ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1 في المئة، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد على خمسة في المئة. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.

وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيُبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأمريكي بشأن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلباً في طلب الأسهم المرتفعة المخاطر.

وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الجمعة، فيما تراجع المؤشر توبكس بفعل هبوط القطاع المالي وانخفاض سهم تويوتا موتور عن مستوى قياسي مرتفع.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة إلى 1946.56 نقطة، بينما هوى المؤشر نيكاي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.2 في المئة إلى 28964.08 نقطة.

وقال سويتشيرو ماتسوموتو مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة «السوق كانت غير مستقرة طوال الأسبوع وسيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الأموال مستقبلاً؛ إذ إن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ما زال غير واضح».

في غضون ذلك، ربما تنظم اليابان دورة الألعاب الأوليمبية بحضور الجمهور على الرغم من معارضة الخبراء الطبيين، مما يثير مخاوف من أن الألعاب التي ستُجرى في الصيف قد تثير زيادة في الإصابات بكوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يرغب في السماح لما يصل إلى عشرة آلاف من الجمهور بحضور المسابقات.

وقفز سهم إيساي 5.9 في المئة بعد أن دخلت شركة صناعة العقاقير في اتفاق مع بريستول مايرز سكويب بقيمة تصل إلى 3.10 مليار دولار لكي تطورا وتسوقا سوياً عقاراً تجريبياً لمرض السرطان.

وقفز سهم شركة منصة الخدمات الطبية إم.ثري 3.4 في المئة وارتفع سهم شركة صناعة المعدات الطبية تيرومو 1.3 في المئة.

ونزل سهم تويوتا موتور 3.9 في المئة بعد أن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً هذا الأسبوع.

وبين القطاعات، نزل قطاع التأمين 3.4 في المئة وانخفض قطاع البنوك 2.1 في المئة.

وكان قطاع الشحن البحري في صدارة القطاعات المتراجعة لينزل 6.7 في المئة بعد أن ارتفع على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة.(رويترز)

صناديق الأسهم تستقطب 39 مليار دولار في أسبوع

كشفت بيانات تدفقات الصناديق من بنك «أوف أمريكا» الجمعة أن المستثمرين ضخوا مبلغاً ضخماً قدره 39 مليار دولار في الأسهم العالمية و16 مليار دولار في السندات في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/حزيران الجاري، قبل تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب سياسة تميل إلى التشديد النقدي.

وتأتي التدفقات، وهي الأكبر منذ مارس/آذار الماضي بالنسبة للأسهم، في الوقت الذي يسحب فيه المستثمرون المال من صناديق النقد التي شهدت عمليات استرداد بلغت أكبر مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020 عند 54.9 مليار دولار وفقاً لتقرير بنك «أوف أمريكا» المستند إلى بيانات «إي.بي.إف.آر».

كما شهد الأسبوع أكبر دخول للتدفقات إلى الأسهم الأوروبية منذ فبراير/شباط 2018، والتي بلغت 3.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة عمليات التخارج من أسهم التكنولوجيا 4.4 مليار دولار ليستمر النزوح للأسبوع السادس على التوالي، وهو الأسوأ منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وقال بنك «أوف أمريكا» إن التدفقات الداخلة إلى الأسهم بصفة عامة بلغت 1.2 تريليون دولار في 12 شهراً حتى الآن، وهي الأكبر على الإطلاق.

(رويترز)

ارتفاع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أكثر من شهر، لكن تسريح العاملين يتراجع في ظل إعادة فتح الاقتصاد ونقص أعداد الراغبين في العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفع 37 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 412 ألفاً للأسبوع المنتهي في 12 يونيو/ حزيران الجاري. وكانت تلك أول زيادة منذ أواخر إبريل/ نيسان.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 359 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ومن المفارقات أن الاقتصاد يواجه أزمة في العمالة بالرغم من أن التوظيف ما زال أقل بواقع 7.6 مليون وظيفة عن ذروته في فبراير/ شباط 2020. ويُبقي نقص مؤسسات رعاية الأطفال بعض الآباء، خاصة الأمهات، في المنازل، إضافة إلى إعانات البطالة السخية التي تمولها الحكومة. ومع أن تسريح العاملين يتراجع، ما زال عدد الطلبات أعلى كثيراً من نطاق 200-250 ألف طلب الذي يعتبر منسجماً مع أوضاع قوية لسوق العمل.

(رويترز)