الاقتصاد

مؤشر أبوظبي.. الأفضل خليجياً في مايو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أبوظبي.. الأفضل خليجياً في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية شهر مايو 2021 حوالي 3.3 تريليون دولار مرتفعاً بنسبة 0.6% مقارنةً مع الشهر السابق، وذلك بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي أعلى معدل نمو في شهر مايو 2021 بين أسواق مال دول المجلس، جاء بنسبة 5.9% مقارنةً مع الشهر السابق، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.9%.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق البحرين المالي في شهر مايو 2021 م بنسبة 2.9%، ولسوق الكويت المالي بنسبة 1.8%، ولسوق عُمان المالي بنسبة 0.6% مقارنةً مع الشهر السابق.

تراجعت القيمة السوقية لسوق قطر المالي في شهر مايو 2021 م بنسبة -1% مقارنةً مع الشهر السابق.

من جهة أخرى حقق المؤشر العام المركب لأسواق المال في في شهر مايو 2021 نمواً بنسبة 1.7% مقارنةً مع الشهر السابق.

وسجل سوق أبوظبي المالي في شهر مايو 2021 أعلى معدل نمو للمؤشر العام بين أسواق مال دول المجلس، وجاء بنسبة 8.5% مقارنةً مع الشهر السابق، تلاه المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 7.4%.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي في شهر مايو 2021م مقارنةً مع الشهر السابق بنسبة 2.9%، ولسوق عُمان المالي بنسبة 2.4%، ولسوق الكويت المالي بنسبة 1.6%، ولسوق المالي بنسبة 1.3%

وتراجع المؤشر العام في شهر مايو2021 لسوق قطر المالي بنسبة -1.5% مقارنةً مع الشهر السابق.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا