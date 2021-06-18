مؤشر أبوظبي.. الأفضل خليجياً في مايو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغ مجموع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية شهر مايو 2021 حوالي 3.3 تريليون دولار مرتفعاً بنسبة 0.6% مقارنةً مع الشهر السابق، وذلك بحسب مركز الإحصاء الخليجي.

وسجلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي أعلى معدل نمو في شهر مايو 2021 بين أسواق مال دول المجلس، جاء بنسبة 5.9% مقارنةً مع الشهر السابق، تلاه سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.9%.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق البحرين المالي في شهر مايو 2021 م بنسبة 2.9%، ولسوق الكويت المالي بنسبة 1.8%، ولسوق عُمان المالي بنسبة 0.6% مقارنةً مع الشهر السابق.

تراجعت القيمة السوقية لسوق قطر المالي في شهر مايو 2021 م بنسبة -1% مقارنةً مع الشهر السابق.

من جهة أخرى حقق المؤشر العام المركب لأسواق المال في مجلس التعاون الخليجي في شهر مايو 2021 نمواً بنسبة 1.7% مقارنةً مع الشهر السابق.

وسجل سوق أبوظبي المالي في شهر مايو 2021 أعلى معدل نمو للمؤشر العام بين أسواق مال دول المجلس، وجاء بنسبة 8.5% مقارنةً مع الشهر السابق، تلاه المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 7.4%.

وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي في شهر مايو 2021م مقارنةً مع الشهر السابق بنسبة 2.9%، ولسوق عُمان المالي بنسبة 2.4%، ولسوق الكويت المالي بنسبة 1.6%، ولسوق السعودية المالي بنسبة 1.3%

وتراجع المؤشر العام في شهر مايو2021 لسوق قطر المالي بنسبة -1.5% مقارنةً مع الشهر السابق.