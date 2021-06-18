شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يستشرف مستقبل وسائل الانتقال لعقود مقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يطلق جناح التنقل في «إكسبو2020 دبي» رحلة جديدة وغير مسبوقة في مستقبل التنقل، إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والعالم؛ حيث لا يقتصر مفهوم التنقل في العصر الحديث على حركة الأشخاص والتجارة وحسب، وإنما أصبح هذا المفهوم أكثر اتساعاً، حيث بات يشمل حركة البيانات والمعلومات والأفكار والخدمات والثقافات وحركة رأس المال.

ويعد التنقل محركاً رئيسياً لنمو حركة التجارة ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي في بلدان العالم؛ فمن يتخيل مثلاً كيف كان سيصبح الحال في زمن الجائحة لو لم تكن الإنسانية قد امتلكت ما تملكه الآن من وسائل نقل للمستلزمات الطبية واللقاح، فضلاً عن تنقل المعلومات والبيانات والأفكار، والأموال وأيضاً البضائع.

وكيف كانت ستستمر الحركة التعليمية من دون وسائل الاتصال السمعي والبصري الحديثة؟ وكيف كانت حركة الأموال ستستمر من دون امتلاك التقنيات التي تمكننا من تحقيق هذا في ثوان معدودة، وبكبسة زر واحدة عبر الفضاء الإلكتروني؟ بل وكيف كانت سلاسل الإمداد ستستمر من دون امتلاك كل هذه التقنيات الحديثة؟ كل هذا وأكثر، يثبت لنا أهمية تلك التقنيات في استمرار الحياة على هذا الكوكب.

تسهيل الحياة

وفي «إكسبو 2020 دبي»، سيناقش الكثير من المشاركين الدوليين والشركاء، حلول التنقل الحديثة في جميع المجالات ودورها في تسهيل أمور الحياة المختلفة والتي ستساهم في تقصير المسافات على الأرض، وحتى في الفضاء.

ويعد جناح التنقل من أجنحة الموضوعات الثلاثة في «إكسبو 2020 دبي»، (إلى جانب جناحَي الفرص والاستدامة)، وهو معني بتنقل البشر، والبضائع، والخدمات، ورأس المال، والبيانات، والأفكار، والثقافات، وقد يحمل اسم الجناح معنى الحركة المادية، لكنه يتعلق أيضاً بالاتصالات، الواقعية منها، والافتراضية.

ويأتي التنقل تجسيداً لرغبة الإنسان في الاستكشاف، وهو عصب التطور البشري، حيث بسببه يمكننا التعرف إلى أشخاص جدد وإلى ثقافات وأفكار جديدة، إضافة إلى فهم القيم المختلفة وتحصيل معارف يمكن مشاركتها مع العالم.

ويعرف جناح التنقل أيضا باسم «ألِف»، أول حروف الأبجدية العربية، ليرمز إلى بدء التطور والتحليق لآفاق جديدة، والذي سيمنح الزوار تجربة مشوّقة ومحفزة عبر استعراض الطريقة التي يقود بها التنقل تطور البشرية منذ فجر التاريخ، انطلاقاً من بداياتنا المتواضعة، وصولاً إلى العالم المترابط الذي نعيش فيه اليوم، وما يمكن أن يليه من تطور. ويتناول جناح التنقل «ألِف» أيضاً المدن الذكية وتقنيات التنقل الجديدة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والتعلّم الآلي، والتنقل الذاتي، وغيرها من التقنيات التي تساعد على تغيير الطريقة التي نعيش بها ونتعلم ونمرح.

ويعرض الجناح الدور الرائد الذي تؤديه، ولا تزال تؤديه دولة الإمارات في التجارة العالمية والاستكشافات والعلاقات الدولية.

تصميم الجناح

يمنح جناح التنقل زواره الإحساس بالتنقل، وهو من تصميم شركة «فوستر وشركاه» البريطانية، الحاصلة على جوائز والمتخصصة في التصميم والهندسة المعمارية، ويهدف الشكل المضلّع والمنحني للجناح إلى استحضار مفهوم التنقل، أما غطاؤه المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والعاكس، فمستلهم من المصدّات المصنوعة من الكروم وأجنحة الطائرات، ويجسد التصميم الحركة من المناطق المحيطة، بما يمنح المبنى شكلاً حيّاً ومتحركاً، وتشير الخطوط المرئية لطبقات المبنى إلى الطريقة التي نتصل بها جميعاً، حتى إن تباعدنا مكانياً.

وتمثل الاستدامة ركيزة أخرى من ركائز تصميم الجناح الذي يستوفي معايير المستوى الذهبي من شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة «لييد»، فالمبنى ذاتي التظليل، وغطاؤه المعدني عاكس للحرارة، وتوظف الألواح الكهروضوئية المثبتة على سقفه الطاقة الشمسية، ويراعي فيه تنسيق المناظر الطبيعية استخدام المياه.

ويمتد جناح التنقل على مساحة قدرها 4,368 متراً مربعاً، ومن مزايا المبنى الرئيسية احتضانه المصعد الأضخم في العالم، الذي يتسع لأكثر من 160 شخصاً، (أو 38 شخصاً في ظل معايير التباعد الاجتماعي المطبقة حالياً)، وله مثيل واحد في سنغافورة. ويضم الجناح مسرحاً ومنصة ثانية، إضافة إلى ساحة تحيط به، وستستضيف هذه المساحات عروضاً وفعاليات وندوات ذات صلة بالتنقل.

ويضم المبنى أيضاً مضماراً بطول 340 متراً، جزء منه تحت الأرض، والجزء الآخر فوقها، وسيتيح هذا المضمار للزوار فرصة مشاهدة أحدث أجهزة التنقل وهي قيد التشغيل، إضافة إلى تقنيات منتَجة بكميات كبيرة، باستطاعتها تحسين جودة الحياة بدرجة كبيرة بين سكان الدول النامية، (كالدراجات ثلاثية العجلات التي تعمل بالطاقة الشمسية في إفريقيا على سبيل المثال).

وبعد اختتام فعاليات «إكسبو 2020»، سيبقى جناح التنقل في مرحلة الإرث ليتحول إلى عنصر أساسي في «دستركت 2020».

أحدث التطورات

ويضم جناح التنقل أحدث التطورات في مجال استكشاف الفضاء، بما في ذلك برنامج الإمارات الوطني للفضاء، ومشروع اكتشاف المريخ، وسيضم وسائل تنقل المستقبل، مثل: كبسولة ال«هايبرلوب»، ووسائل التنقل الذاتي، وحلول لتعقيدات نقل البضائع ورؤية توضيحية لألواح الطيران، وأحزمة الطيران «الجيتباك»، إضافة إلى ورش عمل واستعراضات مستوحاة من التقنية، تشمل: الطائرات المسيّرة والروبوتات.

المساهمون في الجناح

عملت شركة المعارض العالمية «مت استوديو»، على تكوين رؤية إبداعية جريئة لجناح التنقل في «إكسبو 2020 دبي»، وعينت فريقاً من المصممين المبدعين ضم شركة التصميم وصناعة المجسمات «ويتا وركشوب» الحائزة جائزة أوسكار 5 مرات.

وتتشارك الشركة التي يقع مقرها في ولينجتون، هذه المهمة مع شركة «ماجنوباس» الكائن مقرها في لوس أنجلوس، والحاصلة بدورها على جائزة أوسكار عن فئة صناع التجارب.