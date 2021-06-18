شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات عربية لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة أمس الجمعة، إن الاجتماع الوزاري التشاوري غير العادي لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، انتهى إلى قرار جديد بتكليف المجموعة العربية في نيويورك، بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن، مشيراً إلى أن التكليف يتضمن التحرك في اتجاه دعوة المجلس الأممي لعقد جلسة طارئة، للتشاور في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإطلاق عملية تفاوضية فعالة في هذا الملف، تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، إن الجامعة العربية وجهت دعوة للمجموعة العربية على مستوى السفراء، لعقد اجتماع عاجل بعد غد الاثنين، للاستماع من الأطراف المصرية والسودانية، حول الطلبات المحددة فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن، وهي الخطوة التي تحظى بتوافق عربي كامل، وأوضح عبد الفتاح إن الهدف من هذا الاجتماع، هو إتاحة فرصة زمنية لمصر والسودان، لتجهيز الوثائق الخاصة بهذا الملف.

وأكدت الحكومة السودانية رفضها الانزلاق في أي مواجهات عسكرية لحل قضية سد النهضة رغم أنه تحول لسلاح وخطر ضد الخرطوم.

وفي تصريحات لاحقة من واشنطن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، أن «ملف سد النهضة مقلق جداً»، مضيفة أن السد «مشكلة حقيقية، ونسعى لحل يرضي مصر وباقي الأطراف».

وجددت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، التأكيد على عدم رغبة السودان في أي مواجهة عسكرية وعدم الرغبة فيما أسمتها فتنة الاختيار ما بين السيادة على الأرض والمواجهة المسلحة.