شكرا لقرائتكم خبر عن «وام».. 44 عاماً على انطلاق عملها الوطني والمهني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس، بالذكرى ال 44 لتأسيسها، حيث تأسست في نوفمبر عام 1976 بقرار وزاري، وبدأت إرسالها في 18 يونيو 1977، لتصبح اليوم منصة عالمية تبث أخبار الإمارات المحلية والأخبار الدولية ب19 لغة مختلفة لنشر رسالة الدولة بصفتها نموذجاً عالمياً للتعايش بين مختلف الأجناس والأعراق والديانات، عبر تقديم تغطية إعلامية ذات نطاق جغرافي واسع يشمل قارات العالم كافة.

لم يكن إطلاق وكالة أنباء الإمارات عام 1977 إلا استكمالاً لمراحل إنشاء مؤسسات الدولة والهياكل الإدارية التي ولدت قوية، برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واستطاعت الوكالة تكوين الكوادر الوطنية والعربية والخبرات المؤهلة لقيام مؤسسة تتولى جمع الأخبار المحلية والعربية والدولية، عن طريق محرريها ومراسليها المنتشرين في الداخل والخارج.

ووفرت الدولة لوكالة أنباء الإمارات كل المقومات التكنولوجية المتقدمة لأداء مهمتها على أفضل وجه، وأصبحت الوكالة بعد مرور 44 عاماً، كياناً عربياً شامخاً يؤدي دوره الوطني في تبني كل مجالات التقدم والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، لتكون هي المصدر الوحيد لأخبار الدولة الرسمية لجميع الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

واحتلت وكالة أنباء الإمارات مكاناً بارزاً بين أكثر وسائل الإعلام تأثيراً على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأصبحت الوكالة منصة عالمية تبث أخبار الإمارات المحلية، والأخبار الدولية ب19 لغة مختلفة، لنشر رسالة الإمارات.

كما اعتمدت على إمكاناتها الواسعة التي وفرتها الدولة لاستقبال الأخبار والخدمة المصورة، ونقلها إلى عدد كبير من وسائل الاتصال العالمية كما أسهم مراسلو الوكالة في أهم العواصم العربية والعالمية، في متابعة الأخبار الساخنة وقت حدوثها.

وفي هذا يستذكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إبراهيم العابد رحمه الله، أحد أهم وأبرز الإعلاميين في دولة الإمارات والمنطقة، فقد شغل رحمه الله، منصب المدير العام ل«المجلس الوطني للإعلام»، ومنصب المدير العام لوكالة أنباء الإمارات (وام)، والمشرف على تحرير الكتاب السنوي لدولة الإمارات، والكتيبات والمطبوعات الأخرى التي تصدر عن إدارة الإعلام الخارجي.

وقال قرقاش على «تويتر»: «ونحن نحتفي بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس وكالة أنباء الإمارات، نستذكر جهد الأخ والزميل إبراهيم العابد رحمه الله، ضمته الإمارات، كما تضم العديد من المخلصين، بالمحبة والمودة، وبادلها نشاطاً وعطاء ووفاء».

وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب على «تويتر»: «تصادف اليوم الذكرى ال 44 لتأسيس وكالة أنباء الإمارات (وام)، نفتخر بالإنجازات التي تحققت، ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح». وأضافت: «كما نستذكر اليوم جهود الراحل إبراهيم العابد في مرحلة التأسيس. رحمك الله يا أبا باسم».

ويقول محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات على «تويتر»: «في مثل هذا اليوم بدأت وكالة أنباء الإمارات ببث أخبارها للعالم، نسأل الله أن يوفقنا في إكمال مسيرة المؤسسين للوكالة، لما فيه خير الوطن وشركاء النجاح، وجمهورنا الكريم».