شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حوافز بالجملة فى برنامج دعم الصادرات ومعاملة خاصة لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
- اقرار برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات
- ضم صناعة الدواء الى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج رد اعباء الصادرات
- اقرار برنامج لمساندة صادرات السيراميك اعتباراً من أول يوليو 2021
- الموافقة على ضم المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى برنامج رد اعباء الصادرات اعتباراً من اول يوليو المقبل
- 50%مساندة اضافية للصادرات الموجهة للسوق الافريقي...وزيادة نسبة مساندة الشحن لتصل الى 80%
- 50% اضافية لنسب المساندة الاساسية للمناطق الحدودية والصعيد ومدينة دمياط للاثاث والروبيكي
- نسبة مساندة إضافية بواقع 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية
- البرنامج يشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات