شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حوافز بالجملة فى برنامج دعم الصادرات ومعاملة خاصة لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر خطوة اقرار البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري، وفيما يلي أبرز الحوافز ضمن برنامج دعم الصادرات.

- اقرار برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات

- ضم صناعة الدواء الى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج رد اعباء الصادرات

- اقرار برنامج لمساندة صادرات السيراميك اعتباراً من أول يوليو 2021

- الموافقة على ضم المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى برنامج رد اعباء الصادرات اعتباراً من اول يوليو المقبل

- 50%مساندة اضافية للصادرات الموجهة للسوق الافريقي...وزيادة نسبة مساندة الشحن لتصل الى 80%

- 50% اضافية لنسب المساندة الاساسية للمناطق الحدودية والصعيد ومدينة دمياط للاثاث والروبيكي

- نسبة مساندة إضافية بواقع 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية

- البرنامج يشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات