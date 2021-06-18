شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية متأثرا ببيان الاحتياطي الفيدرالي.



وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



جاء ذلك في ظل التعافي الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم في الآونة الأخيرة مما دفع الفيدرالي لرفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في عام 2021 من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 6.5%.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 25.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.5 دولار وأقل سعر عند 25.8 دولار.