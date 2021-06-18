شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشي للين الياباني بعد بيان البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب إعلان بنك اليابان المركزي عن خطة لضخ تمويلات من شأنها مكافحة التغيرات المناخية.



وسوف ينضم بنك اليابان بذلك إلى عدد من البنوك المركزية العالمية التي قررت التدخل بخطط مالية ونقدية لدعم الاقتصادات وتقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.



وقرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند -0.10% دون تغيير، وهي خطوة متوقعة في الأسواق.



وصرح محافظ البنك المركزي "هاروهيكو كورودا" بأن التضخم في اليابان لم يصل إلى مستوى 2% حتى قبل الجائحة، وبالتالي، يجب مواصلة العمل بسياسة التيسير الكمي حتى بعد انتهاء الجائحة من أجل بلوغ المستهدف بأن التضخم.



وتوقع "كورودا" إطلاق خطة مكافحة التغيرات المناخية بنهاية العام الجاري وسوف يتم الكشف عن ملامح هذه الخطة في اجتماع يوليو/تموز القادم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 110.1، وسجل أعلى سعر عند 110.4 وأقل سعر عند 109.9.