شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض قليلاً لكنه يسجل أكبر خسائر أسبوعية في أكثر من عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استيعاب الأسواق لبيان الاحتياطي الفيدرالي.



وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



جاء ذلك في ظل التعافي الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم في الآونة الأخيرة مما دفع الفيدرالي لرفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في عام 2021 من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 6.5%.



ومن جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" البدء في رفع الفائدة بنهاية عام 2022.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1771.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 5.9%، وهي أكبر خسائر أسبوعية منذ الثالث عشر من مارس/آذار عام 2020.