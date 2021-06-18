شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية ودبى والكويت خلال الأسبوع المنتهى.. وهبوط "أبو ظبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 0.52% رابحًا 56.79 نقطة، ليغلق عند مستوى 10853.12 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، للأسبوع السابع على التوالي، بنسبة 0.71% رابحًا 20.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2862.66 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.02% خاسرًا 69.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.83 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 945 مليار درهم.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.52% رابحًا 56.79 نقطة، ليغلق عند مستوى 10853.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليار سهم بقيمة 64.7 مليار ريال عبر تنفيذ 2.4 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار ريال ليغلق عند 9.715 تريليون ريال سعودي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "شاكر" بنسبة 17.39%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 16.88%، ثم سهم "تكوين" بنسبة 11.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الكيميائية" بنسبة 6.75%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 6.31%، ثم سهم "ينساب" بنسبة 5.27%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.6 مليار ريال سعودي.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% رابحًا 88.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6393.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.48% رابحًا 101.2 نقطة ليغلق عند مستوى 6947.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.16% رابحًا 61 نقطة ليغلق عند مستوى 5312.10 نقطة، كما صعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.02% رابحًا 56.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5572.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.117 مليار سهم بقيمة 357.29 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 72.082 ألف صفقة.





الأسواق الإماراتيةوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع السابع على التوالي، بنسبة 0.71% رابحًا 20.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2862.66 نقطة، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 392.94 مليار درهم.

وقفز ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة نمو 1.58% مدفوعًا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.32%، مصرف عجمان بنسبة 4.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.11% مدفوعًا بصعود سهم شركة إعمار العقارية 1.23%، إعمار مولز بنسبة 1.51%.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.02% خاسرًا 69.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6646.83 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 10.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 945 مليار درهم.

وهبط ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 2.42% بضغوط هبوط سهم بنك أبو ظبي الأول بنسبة 2.13%، بنك أبو ظبي التجاري بنسبة 8%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 0.34% بضغوط هبوط سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.26%، سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 6.7%.