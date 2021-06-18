شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلل مكاسبه مع استيعاب بيان الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة، وقلص مكاسبه بعد استيعاب بيان الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية.



وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



جاء ذلك في ظل التعافي الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم في الآونة الأخيرة مما دفع الفيدرالي لرفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في عام 2021 من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 6.5%.



ومن جانبه، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة "سانت لويس" "جيمس بولارد" البدء في رفع الفائدة بنهاية عام 2022.



هذا، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.447%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.