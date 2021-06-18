شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة متخلصا من الخسائر التي سجلها في وقت سابق بالجلسة متأثرا بقوة الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت عن انخفاض بأكثر من 7 ملايين برميل في مخزونات النفط خلال الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.8 نقطة.



وجاء ذلك بعد بيان البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي الذي قرر من خلاله تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 71.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 70.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% إلى 73.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 73.7 دولارا وأقل سعر عند 72.1 دولار.