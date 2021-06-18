شكرا لقرائتكم خبر عن «سناب تشات» تلغي خاصيّة «سبيد فلتر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شبكة «سناب تشات» الاجتماعية، أمس الأول الخميس، أنها ألغت كلياً خياراً مثيراً للجدل تعرض لانتقادات اعتبرت أنه يشجع المستخدمين على الإفراط في السرعة خلال قيادة سياراتهم.

وكانت خاصيّة «سبيد فلتر» عبارة عن عدّاد سرعة يُعرض في أعلى مقطع فيديو تظهر فيه على سبيل المثال قدم تضغط على دواسة السرعة. وكانت هذه الميزة تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين والشباب، إذ تتيح للمستخدمين التباهي بنشر سرعة سياراتهم على المنصة. وإزاء المخاوف والدعاوى القضائية التي أثارتها هذه الميزة انطلاقاً من مخاطر تشتيت الانتباه أثناء القيادة، عمدت «سناب تشات» إلى تحويل فلتر الواقع المعزز إلى مجرّد «ملصق» عادي يمكن إضافته إلى الرسائل.وقال ناطق باسم المجموعة: «ليس هناك ما هو أكثر أهمية من سلامة مستخدمي «سناب تشات». بات هؤلاء يستخدمون الملصق نادراً، لذلك قررنا إزالته بالكامل».

ودأبت شركة «سناب» على الدفاع عن هذا الفلتر الذي أضيف إلى التطبيق عام 2013.

وبعد تعرضها للانتقادات، بادرت المنصة إلى تحديد السرعة القصوى ب56 كيلومتراً في الساعة، سعياً منها إلى الحؤول دون محاولات المستخدمين تسجيل أرقام قياسية في السرعة، وفقاً لمقال في موقع «إن بي آر».

وأعلنت «سناب تشات» في مايو/ أيار الماضي أنها بلغت عتبة 500 مليون مستخدم شهرياً، وهو نمو يعود إلى الانتشار المتزايد للتطبيق في الهند خلال الجائحة.