شكرا لقرائتكم خبر عن «ديور» تعود بعرض أزياء يستلهم الجذور اليونانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوت «ديور» صفحة الحجر وعروض الأزياء الافتراضية، واستعادت حرية الحركة، من خلال تقديمها مساء أمس الأول الخميس، تشكيلة أزياء تجمع «الأناقة» و«المرونة»، أمام مئات الأشخاص على المدرجات الرخامية للملعب الأولمبي والأثري في أثينا، كانت لها بمثابة «عودة إلى جذور» الثقافة والتراث اليونانيين.

وأقيم «كروز 2022»، وهو من العروض المستقلة عن أسابيع الموضة، وسط الموسيقى والمؤثرات الضوئية، تخللتها ألعاب نارية اتّسمت بالضخامة، أمام جمهور تقدمته الرئيسة اليونانية كاتيرينا ساكيلاروبولو والممثلة كاترين دونوف، وجمعت تشكيلة الدار الفرنسية للملابس الأنيقة برقّة «بين قوة التراث والابتكار المعاصر».

وسارت العارضات في ملعب باناثينايكو بأزياء من الشيفون النقي، مثنية أو تتخللها طيات، ذات أهداب مذهبة أو تطريز يوناني أزرق.

وبعدما غيّبت الجائحة المتفرجين عن عروض «ديور»، اختارت الدار لعودة الجمهور هذا المَعلم الأثري الذي خضع للتجديد بمناسبة أول دورة للألعاب الأولمبية في العصر الحديث عام 1896.

وستستخدم «ديور» في الأيام القليلة المقبلة عدداً من المواقع الأثرية الرئيسية الأخرى في اليونان لالتقاط الصور، بينها معلم هيروديس أتيكوس عند سفح الأكروبول ومعبد بوسيدون قرب أثينا ومعبد زيوس في نيميا.