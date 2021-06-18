شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء عبيد: «كوفيد 25» أكد موهبتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: حسام عباس

حققت الفنانة الشابة شيماء عبيد نقلة مهمة في مشوارها الفني خلال مسلسل «كوفيد 25» في رمضان الماضي، مع يوسف الشريف، وتقول إن مساحة وقيمة دورها أتاحتا لها إثبات موهبتها، خاصة أنها عملت مع مخرج مهم أيضاً هو أحمد نادر جلال. وهي تترقب عرض مسلسل «الحرير المخملي» الذي تشارك في بطولته مع مصطفى فهمي، وترى أن دورها خلاله سيكون إضافة قوية لرصيدها، في حين تنتظر فرصة سينمائية قوية تتمناها مع أحمد حلمي، أو أحمد عز، معترفة بأنها محظوظة بالعمل مع أسماء قوية.

ولدى شيماء عبيد أحلام كبيرة في الفن تتحدث عنها وعن جديدها وتجربتها في رمضان الماضي في الحوار معها.

ما تقييمك لتجربتك خلال مسلسل «كوفيد 25» في رمضان ؟

- أعتبر المسلسل أهم خطوة في مشواري الفني حتى الآن، إذ أتاح لي العمل إظهار موهبتي بشكل جيد ومؤثر واستفدت جداً من نجاحه في رمضان مع الجمهور وأعتبره بداية انتشار حقيقي ونقلة نوعية في مشواري.

ماذا حمّسك للتجربة من البداية؟

- كنت أتمنى أن أخوض تجربة مع النجم يوسف الشريف لأنه دائماً يقدم أعمالاً مميزة وخارج الصندوق، كما كنت أتمنى أن أعمل مع الكاتبة إنجي علاء، والأهم هو المخرج أحمد نادر جلال. ومن حسن حظي أن أجد عملاً يجمعني بهم جميعاً، ومع فريق متميز في كواليس رائعة ومناخ من الحب والتعاون.

هل كنت تتمنين أن يكون العمل في 30 حلقة؟

- بكل تأكيد لكن لأنه اختصر في 15 حلقة، لذا كانت الجرعة مركزة وبعيدة عن الملل والتطويل. وتعاملت مع المسلسل باعتباره تحدياً لي كممثلة واستفدت منه الكثير على كل المستويات.

هل التجربة في عمل رمضاني مختلفة عن بقية المواسم؟

- بكل تأكيد، لأن نسبة المشاهدة أقوى خاصة عندما يكون العمل مع نجم كبير له جمهوره، ولكن مؤخراً أصبح مهماً لأي فنان أن يتواجد طوال العام بأعمال مميزة جديدة. والمنصات الرقمية خلقت نوعاً جديداً من الدراما متاحة طوال العام، والأهم دائماً هو قيمة ما يقدمه الفنان وتأثيره، وليس موسم العرض، وإن ظل موسم رمضان الأهم والأقوى.

تشاركين في بطولة مسلسل «الحرير المخملي».. ماذا عنه؟

- هو مسلسل طويل يدور في 60 حلقة أؤدي خلاله شخصية فنانة تشكيلية زوجة بطل العمل مصطفى فهمي، وهي تركيبة جديدة لم أقدمها من قبل وسيكون إضافة جديدة لي. وأنا سعيدة بفريق المسلسل الذي يضم داليا مصطفى، ودنيا عبدالعزيز، وأحمد وفيق، وغيرهم، وسعيدة بالعمل مع مخرجه أحمد حسن.

هل ترين أنك حققت هدف الوصول للجمهور بشكل قوي في الفترة الأخيرة؟

- بالفعل، فأنا شاركت بدور قوي في مسلسل «طلقتك نفسي» مع مجموعة من النجوم الجدد، ولعبت خلاله شخصية «مريم» التي لفتت الأنظار وخرجت بها من قالب البنت الرقيقة الهادئة. كما شاركت في بطولة إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» مع النجمة درة. وقبلهما كان مسلسل «الأخ الكبير» مع محمد رجب ونجح، وأعمالي الأخيرة كلها مميزة وفي مواسم مختلفة.

هل يعني ذلك أنك تخطّيت مرحلة السعي للانتشار؟

- لا أزال أسعى لانتشار أوسع وأصبحت مهتمة بالتواصل المستمر مع الجمهور وفي الوقت نفسه أهتم بفكرة الاختيار الجيد والتنويع، ولا أحب أن تتكرر أدواري، وأن أثبت أن عندي موهبة وقادرة على تقديم الأدوار الصعبة. ولذلك أتمنى تقديم أدوار الصعيدية والفلاحة، والتركيبات النفسية المعقدة؟

ماذا عن حلم البداية في السينما؟

- أنتظر فرصة قوية مع نجم مهم مثل أحمد حلمي، أو أحمد عز، وأحب جداً كريم عبدالعزيز، وأتمنى أن تكون البداية في السينما قوية لأنها تمثل تاريخ الممثل وخطأ البداية في السينما سيكون مؤثراً وتكاليفه صعبة في مشواري.

هل تعترفين بأنك محظوظة في تجاربك الأخيرة؟

- بالفعل أنا محظوظة بأسماء كثيرة عملت معها من النجوم والمخرجين، وبمساندة الإعلام، ولا أنكر أنني من جيل محظوظ أيضاً بكثرة قنوات العرض الفضائية والمنصات. ووسائل التواصل أيضاً سهلت التعامل مع الجمهور وأصبح متاحاً لنا الوصول لعالم واسع في وقت قصير، والفيصل دائماً هو التركيز وحسن الاختيار والاجتهاد والرغبة في النجاح.