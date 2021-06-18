شكرا لقرائتكم خبر عن بلال شحادات: بعض النجوم يدمّر النصوص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هيام السيد

بعد النجاح الكبيرلمسلسل «عشرين عشرين» الذي تشارك في كتابته مع نادين جابر، يكتب بلال شحادات مسلسل «شتي يا بيروت» الذي يحكي قصة الانتقام بين شقيقين يمثلان الخير والشر في إطار من التشويق والإثارة، ويشارك في بطولة العمل فهد عابد وخالد القيش وسامر إسماعيل، وهو من إنتاج شركة «الصباح» ويتوقع عرضه قريباً على إحدى المنصات.

ورغم انفراده بالعمل الجديد، سيعود إلى التعاون مع الكاتبة نادين جابر في «عشرين عشرين2»، مشيراً إلى أن الأهم من النصوص أن يتعامل معها النجوم بفهم لأن بعضهم دمر نصوصاً.

عن العمل الجديد وارتباطاته الأخرى ورأيه في كيفية اختيار الممثلين للأدوار، يتحدث بلال شحادات في هذا الحوار.

كم ساهمت شراكتك مع نادين جابر في نجاح «عشرين عشرين» ولماذا استغرق تنقيحه وتدقيقه 7 أشهر؟

- أكتب عملين سنوياً، وهذه السنة عرض لي «لا حكم عليه» و«عشرين عشرين». عادة، النص يقرأه المنتج والمخرج والمتابع الدرامي والمنتج الفني والكل يعطي ملاحظاته، فتكون الحصيلة آراء من عدة وجهات نظر، وهذا الأمر يجعل النص أكثر نضوجاً. حالياً أكتب «شتي يا بيروت» لعابد فهد بمفردي، وكل الفريق الفني يقرأ النص ومن لديه ملاحظة يشير إليها، وأختار الأفضل والمناسب وأعدله، فيتجاوز العمل كل نقاط الضعف. شراكتي مع نادين جابر أضافت رونقاً وبعداً آخر للنص وبصمة.

وهل ستستمر هذه الثنائية في أعمال مقبلة؟

- طبعاً، سوف نكتب معاً الجزء الجزء الثاني من «عشرين عشرين».

وبالنسبة للأعمال الأخرى؟

- الأمر يرتبط بالحكاية ورغبة الشركة المنتجة للعمل وغيرها من الظروف الأخرى.

وأنت ماذا تفضل؟

- لا مشكلة عندي في العملين الجماعي والفردي.

فريق التمثيل في «عشرين عشرين» كان رائعاً، وهذا الأمر أعطى دفعاً قوياً للعمل، ومعظم من شارك فيه هم أصدقاء حقيقيون.

كيف يتم اختيار الممثل للشخصيات التي تكتبها، وهل تكتب عادة لممثل معين وتقترح اسمه على المنتج؟

- عند مناقشة إطار الحكاية العامة، وتحديداً في شركة «الصباح»، لأن الأمر يكون مختلفاً بالنسبة للشركات الأخرى، أو عند تسويق الكاتب نصاً جاهزاً له، يكون معروفاً بشكل مسبق من هم أبطال المسلسل. مثلاً في «شتي يا بيروت» أعرف أن البطل هو عابد فهد.

هل هذا يعني أن عابد فهد وقّع على العمل قبل قراءة النص؟

- بل قرأ عدداً لا بأس به من الحلقات، ويعرف الاتجاه الذي يسير عليه المسلسل. نتواصل بشكل يومي ويقرأ كل حلقة أنتهي من كتابتها.

عادة، هل ترسم الخط الدرامي للشخصية انطلاقاً من معرفتك المسبقة باسم الممثل الذي يشارك في العمل؟

- إلى حد ما،علماً إذا كان للشخصية الدرامية خط جميل وصراعات فلن أغيرها من أجل الممثل، بل عليه أن يبذل جهداً. يفترض بالممثل أن يطلع على الشخصية وليس العكس، وهذا الأمر يستفز الممثل أكثر من أجل أن يخرج من ذاته.

هل تفضل العمل على طريقة «الصباح» التي تتعامل مع ممثلين معينين أم أنك تفضل طرق العمل الأخرى؟

- الموضوع يصبح سلبياً عندما يبيع الكاتب نصه إلى شركة إنتاج تتعامل مع ممثل ضعيف لأنه يؤذي النص. عادة، الشركات الكبيرة تتعامل مع نجوم كبار وممثلين أكفاء، رغم أنه ليس كل النجوم مبدعين، بل بعضهم يدمر النصوص.

من تقصد بكلامك؟

- لا تخطر ببالي أسماء معينة، لكن هناك عدداً كبيراً من النجوم دمروا نصوصاً، وكان من الأفضل لو كانت الأدوار لممثلين غيرهم.