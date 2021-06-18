شكرا لقرائتكم خبر عن 152.9 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.1% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 10.3%، والعرب على 9.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 152.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 81.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.3%، وسجل العرب 7.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.2 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 483.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9865.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 2297.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 3226.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.17% مغلقًا عند مستوى 12399.30 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1292.43 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 633.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 332.3 مليار جنيه إلى 328.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.6 مليار جنيه إلى 113.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 448 مليار جنيه إلى 442.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.