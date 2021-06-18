شكرا لقرائتكم خبر عن 152.9 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 81.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11.3%، وسجل العرب 7.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.2 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 483.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 633.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، وانخفض رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 332.3 مليار جنيه إلى 328.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 115.6 مليار جنيه إلى 113.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 448 مليار جنيه إلى 442.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.3%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.01 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.