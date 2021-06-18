شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفع التبادل التجارى بين مصر والسعودية بالربع الأول من عام 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع اللقاءات المصرية السعودية التي شهدها الأسبوع الماضي، تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية تطورا كبيرا خاصة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسعودية مسجلة 561.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 412.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%، فكيف ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، وما هي أبرز هذه الصادرات؟

س. ما هو حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية؟

ج. سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

س. ما هي أهم الصادرات المصرية إلى المملة العربية السعودية؟

ج. جاءت الفواكه والأثـمار على رأس قائمة أهم خمس سلع صدرتها مصر للسعودية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة صادراتها 73.8 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية حديد وصلب 53.2 مليون دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة 21 مليون دولار، ثم كاكاو ومحضراته 20.6 مليون دولار، وأخيراً آلات وأجهزة كهربائية 14.9 مليون دولار.

س. ما هي أهم الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية؟

ج. جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على رأس قائمة أهم خمس سلع استوردتها مصر من السعودية خلال الربع الأول من عام 2021، حيث سجلت قيمة وارداته 718.2 مليون دولار، وجاء في المرتبة الثانية لدائن ومصنوعاتها 263.3 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 42 مليون دولار، ثم ألمنيوم ومصنوعاته 30.7 مليون دولار، وأخيراً ورق ومصنوعات من عجائن الورق 16.6 مليون دولار.

س. ما هي أحدث بيانات الاستثمارات السعودية في مصر؟

ج. بلغت قيمة الاستثمارات السعودية بمصر خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021 لتسجل 170.8 مليون دولار مقابل 130.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.