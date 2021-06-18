شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل استمرار صعود الدولار الأمريكي عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي.



وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، لكنه توقع رفعها مرتين في 2023.



جاء ذلك في ظل التعافي الملحوظ في الاقتصاد الأمريكي وارتفاع معدل التضخم في الآونة الأخيرة مما دفع الفيدرالي لرفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% في عام 2021 من تقديراته السابقة عند نمو بنسبة 6.5%.



وكانت بيانات حكومية صادرة أمس قد أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي في نيوزلندا بنسبة 1.6% خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري بينما أشارت توقعات المحللي إلى تحقيق نمو بنسبة 0.5% عقب انكماش بنسبة 1% في القراءة السابقة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.6943، وسجل أعلى سعر عند 0.7019 وأقل سعر عند 0.6923.