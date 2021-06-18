شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تحكم بالسجن على مجرم حرب ليبيري سابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

قضت محكمة سويسرية، الجمعة، بالسجن 20 عاماً على مجرم حرب ليبيري سابق هو الأول الذي تتم إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع في بلده.

ودانت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية أليو كوسياه (46 عاماً)، بارتكاب فظائع، بينها القتل والاعتداء واستخدام الجنود الأطفال خلال أولى الحربين الأهليتين في ليبيريا اللتين، أدتا إلى سقوط حوالى 250 ألف قتيل بين 1989 و2003.

والحكم الذي أصدرته المحكمة السويسرية في مدينة بيلينزونا (جنوب) هو الأول على مواطن ليبيري - داخل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا أو في أي مكان آخر - بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع.

ودين كوسياه الذي نفى التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم الحرب عندما كان قائداً لـ«الحركة المتحدة لتحرير ليبيريا».

ودين بـ21 من أصل 25 تهمة بينها الأمر بقتل 17 مدنياً، وجنديين غير مسلحين، أو المشاركة فيها.

كما دين بارتكاب جريمة نشر جنود أطفال، والأمر بعمليات نهب، وبمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة للمدنيين.

وحكم عليه بالسجن 20 عاماً، لكنه أمضى أكثر من ست سنوات ونصف السنة معتقلاً، وهي مدة ستحسم من العقوبة.

وأمرت المحكمة بطرده من الأراضي السويسرية لمدة 15 عاماً.

وكان كوسياه أول ليبيري يواجه محاكمة بشأن جرائم حرب مفترضة ارتُكبت خلال الحرب الأهلية الأولى في البلاد من 1989 إلى 1996، حسب منظمة «هيومن رايتس ووتش».

ودين تشارلز تايلور، زعيم الحرب السابق في ليبيريا، في 2012 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن بسبب الفظائع التي ارتكبت في سيراليون المجاورة، وليس في بلده.