شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فرنسي من تصاعد التهديد الإرهابي في خليج غينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أبدى وزير الخارجية الفرنسي جان- إيف لودريان، الجمعة، قلقه لتصاعد التهديد الإرهابي في خليج غينيا في غرب القارة الإفريقية.

وقال لودريان في مقابلة مع قناة «بي.اف.ام.تي.في» الفرنسية: «أنا قلق للغاية لزعزعة الاستقرار في دول خليج غينيا».

وأضاف أن «التسلل الإرهابي، خاصة عبر بوركينا فاسو، بلغ حالياً المناطق الشمالية لتلك الدول، سواء ساحل العاج أو توغو أو بنين أو غانا»، وتابع:«ثمة مخاطر، ونعمل كثيراً حالياً لتنظم الدول أمورها لضمان أمن حدودها، وتجنب انتشار الإرهابيين».

وأعلنت فرنسا تغييرات تطاول قريباً حضورها العسكري في الساحل، مع تأكيد استمرار عزمها على مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما أعربت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي عن رغبتها في «العمل مع دول خليج غينيا» في هذا الشأن.

وكان لودريان ورئيس وزراء ساحل العاج باتريك إتشي افتتحا في 10 يونيو/ حزيران الجاري أكاديمية لمكافحة الإرهاب قرب مدينة أبيدجان، وقال لودريان في حينه: «بدعم من فرنسا والأوروبيين والأسرة الدولية، لا بدّ لدول المنطقة من تعزيز تعاونها العسكري والأمني، وأيضاً على الصعيد القضائي».

ومن المقرر أن تعنى الأكاديمية بتدريب عناصر شرطة وعسكريين وقضاة وموظفي جمارك، وأن تشكّل مساحة تلاقٍ حول مسألة مكافحة الارهاب، وقتل جندي في السابع من يونيو/ حزيران الجاري شمالي ساحل العاج في اعتداء يشتبه بأن متطرفون نفذوه.