شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في انفجار شاحنة صهريج بنيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاجوس - أ ف ب

قتل خمسة أشخاص، وأصيب 13 آخرون، بعدما انفجرت شاحنة صهريج، واشتعلت النيران بها في مدينة لاجوس النيجيرية، على ما ذكرت أجهزة الطوارئ، الجمعة،.

وقع الحادث، الخميس، في طريق بمنطقة أكيجا، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث صهاريج الوقود في نيجيريا.

وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ في لاجوس، يمي اوكي-اوسانيانتولو: «تأكد مقتل خمسة أشخاص. انتشلت جثث ثلاثة منهم من موقع الحادث، فيما توفي اثنان في المستشفى». وأشار إلى إصابة 13 شخصاً، فيما تضررت 22 مركبة وبعض المباني.

وأكّد ابراهيم فارينلوي من وكالة إدارة الطوارئ الوطنية، إن الحادث نتج من تسرب وقود من الصهريج.

وتكثر الانفجارات في الشاحنات الصهاريج وأنابيب الوقود في نيجيريا، حيث يعيش كثيرون في حالة فقر، رغم صناعة النفط والغاز التي تدر مليارات الدولارات.

تقع انفجارات وحرائق أثناء محاولة الناس سحب الوقود من الأنابيب، وبسبب حوادث سير تتعرض لها شاحنات صهاريج.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، قتل 12 شخصاً ودمرت عشرات المنازل، بعد انقلاب شاحنة صهريج، واشتعال النيران في الوقود في ولاية بنوي وسط البلاد.