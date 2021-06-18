شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يقترب من ثنائي الفجيرة المطروشي ومال الله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكملت شركة الكرة في نادي اتحاد كلباء الاتفاق مع ثنائي الدفاع أحمد مال الله (30 عاماً)، وعبد الله المطروشي (27 عاماً)، لاعبي فريق الفجيرة الهابط للدرجة الأولى، تمهيداً لانتقالهما لصفوف «النمور» بدءاً من الموسم الجديد 2021 – 2022، في إطار سعي الفريق الكلباوي لدعم بعض مراكز اللعب بناء على تقرير المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا الذي تم تجديد عقده مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.

يذكر أن اتحاد كلباء نجح مؤخراً، في إبرام عدد من الصفقات المميزة أبرزها التعاقد مع الثنائي رولاند فارجا مهاجم فريق بودابست والمنتخب المجري، والنمساوي روبيرت زولي لاعب فريق بوخوم الألماني، إضافة إلى ضم الأرجنتيني المقيم برايان راميريز لاعب وسط ارتكاز حتا السابق، فضلاً عن الثلاثي المحلي المدافع عبدالله جاسم من الوصل، ومحين خليفة من الشارقة، وخالد الزري من عجمان.