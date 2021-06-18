شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يسجل الهدف 68 ويتجاوز رقم «الظاهرة» رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البرازيل تكتسح بيرو وتتأهل إلى ربع نهائي«كوبا أمريكا»

واصلت البرازيل المضيفة، بدايتها المثالية في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، باكتساحها بيرو برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، لتضمن أولى بطاقات ربع النهائي.

ويتأهل إلى ربع النهائي المنتخبات الأربعة الأولى في كل من المجموعتين (من أصل خمسة في كل منها).

تناوب على تسجيل أهداف البرازيل كل من: أليكس ساندرو، نيمار، إيفرتون ريبيرو وريتشارلسون.

وهذا الفوز هو التاسع على التوالي لـ«سيليساو» الذي بات متصدراً للمجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، وحسم بالتالي بطاقته إلى ربع النهائي، فيما تقبع بيرو في المركز الخامس والأخير بصفر نقاط من مباراة واحدة.

وأنهى البرازيليون الشوط الأول من المباراة متقدمين بهدف نظيف سجله ساندرو ظهير يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 13، عندما استلم عرضية من مهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيزوس، وسددها قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، انتظر منتخب السامبا حتى الدقائق العشرين الأخيرة للاستعراض، فتوج نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار مجهوده بهدف في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية بعيدة أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس.

وجاء هدف نيمار بعد دقائق من تراجع حكم المباراة عن قراره باحتساب ركلة جزاء للبرازيل، عقب لجوئه إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، أنهى البرازيليون النزال بهدفين للبديلين ريبيرو (89) وريتشارلسون (90+3).

وسجل نيمار 7 أهداف في آخر 5 مباريات للمنتخب، ورفع رصيده إلى 68 هدفاً في 107 مباريات خاضها مع«السامبا» متفوقاً بهدف واحد على نجم البرازيل السابق الظاهرة رونالدو في قائمة هدافي المنتخب عبر العصور.

وقال نيمار وهو يبكي «إنه شرف كبير لي بأن أكون جزءاً من تاريخ البرازيل، حلمي كان اللعب للبرازيل وارتداء قميص المنتخب. لكن لم أتخيل أنني سأصل إلى هذه الأرقام».

ويعد الملك بيليه الهداف التاريخي لمنتخب البرازيلي برصد 77 هدفاً من 92 مباراة.

وكتب بيليه على انتسجرام «اليوم قطع نيمار خطوة أخرى نحو رقمي القياسي للأهداف مع المنتخب. أنا ادعمه للوصول إلى هذا الرقم بالسعادة نفسها التي شعرت بها عندما شاهدته لأول مرة».

تعادل سلبي

وقبيل ذلك في المجموعة نفسها، تعادلت فنزويلا سلباً مع كولومبيا لتحصد أولى نقاطها في البطولة من مباراتين وتحتل المركز الثالث خلف كولومبيا الثانية مع 4 نقاط.

وأنهت كولومبيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس دياس في الوقت المحتسب بدل الضائع.