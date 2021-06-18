شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 18-6-2021.. طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 18-6-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودى الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، وبدء تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، لرفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية.

طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبلأعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستضم وحدات لكافة الفئات وليس لفئة بعينها. طرح وحدات إسكان اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبلأعلن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدء طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية ستضم وحدات لكافة الفئات وليس لفئة بعينها.

وقال "عباس"، لـ"الخليج 365"، خلال لقائه مع الزميل أحمد حسن في برنامج مصر الجديدة، إن تأخر طرح وحدات لمحدودي الدخل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لانشغال وزارة الإسكان بطرح مجموعة ضخمة من الوحدات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، وسياسة الوزارة طرح الوحدات بعد إنهاء المشروعات.

"الإسكان" تمهل ملاك أراضى صحراء الأهرام 10 أيام لتقديم طلبات توفيق أوضاعهمقال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، لمدة 10 أيام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين لتوفيق أوضاعهم. "الإسكان" تمهل ملاك أراضى صحراء الأهرام 10 أيام لتقديم طلبات توفيق أوضاعهمقال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 20 يونيو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، لمدة 10 أيام، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلاً من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، وذلك تلبيةً لرغبة المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح "محمود"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزيرة التجارة: 3 سنوات مدة برنامج دعم الصادرات وبدء التطبيق يوليو المقبلأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري. وزيرة التجارة: 3 سنوات مدة برنامج دعم الصادرات وبدء التطبيق يوليو المقبلأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للاسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الاجنبي في الاقتصاد المصري.

وأضافت نيفين جامع، أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

الذهب يصحح مساره ويتجه للصعود المؤقت ويرتفع جنيهين فى مصرارتفعت أسعار الذهب الجمعة 18 يونيو 2021 في البورصات العالمية، وذلك بعد هبوط دام لأكثر من 72 ساعة عقب إعلان اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة خلال عام 2023. الذهب يصحح مساره ويتجه للصعود المؤقت ويرتفع جنيهين فى مصرارتفعت أسعار الذهب الجمعة 18 يونيو 2021 في البورصات العالمية، وذلك بعد هبوط دام لأكثر من 72 ساعة عقب إعلان اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة خلال عام 2023.

وهنا في سوق الصاغة بمصر شهدت الأسعار ارتفاع محدود بقيمة 2 جنيه فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 772 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم في مصرعيار 18 سجل 661.75 جنيه

عيار 21 سجل 772 جنيها

عيار 24 سجل 883 جنيها

الجنيه الذهب 6176 جنيها

أونصة الذهب 1792 دولار





ارتفاع قيمة التداول بالبورصة المصرية لـ 26.2 مليار جنيه خلال 5 جلساتتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 9865.59 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 2297.48 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 3.22% مغلقًا عند مستوى 3226.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.17% مغلقًا عند مستوى 12399.30 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1292.43 نقطة.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 26.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.298 مليار ورقة منفذة على 232 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.844 مليار ورقة منفذة على 264 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.